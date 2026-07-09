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ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

مصاغ ذهبي
ذهب
 
الخميس، 09-07-2026 10:29 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس،  وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 84.3 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 80 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 96.8 دينارا و 74.2 دينارا على التوالي.

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