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ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

ذهب
ذهب
 
الإثنين، 03-08-2026 11:13 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين، بمقدار 40 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 83 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 79 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 95.30 دينارا و 73.40 دينارا على التوالي.
 
 


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