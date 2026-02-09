ارتفاع أسعار الذهب في الاردن

وارتفع سعر بيع غرام الذهب “عيار 24″ من 116.8 إلى 117.5 دينارا، و”عيار 21″ من 102 إلى 102.6 دينار، و”عيار 18″ من 90.50 إلى 91 دينارا، و”عيار 14” من 70.70 إلى 71.1 دينارا.
