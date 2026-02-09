الإثنين 2026-02-09 08:15 م

ارتفاع أسعار الذهب في الاردن

مصاغ ذهبي
الذهب
 
الإثنين، 09-02-2026 07:06 م

الوكيل الإخباري-    ارتفع سعر  بيع الذهب في التسعيرة المسائية ليوم الإثنين بمقدار 40-70 قرشا للغرام الواحد.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب “عيار 24″ من 116.8 إلى 117.5 دينارا، و”عيار 21″ من 102 إلى 102.6 دينار، و”عيار 18″ من 90.50 إلى 91 دينارا، و”عيار 14” من 70.70 إلى 71.1 دينارا.

 
 


عطلة

مصاغ ذهبي

وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور

دائرة الإحصاءات العامة

اتفاقية تعاون بين "العاملين بالكهرباء" ومجمع "سونلغاز" الجزائري

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

