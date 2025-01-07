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ارتفاع أسعار الذهب محلياً 30 قرشا في التسعيرة المسائية

ذهب
ذهب
الثلاثاء، 07-01-2025 06:59 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، 30 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 54.10 دينار، والشراء عند 52.10 دينار.


وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 62.10 دينار، والشراء عند 59.70 دينار.


كما ارتفع سعر بيع غرام عيار 18 إلى 48.10 دينار، والشراء عند 44.60 دينار.

 
gnews

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