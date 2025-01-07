ارتفاع أسعار الذهب محلياً 30 قرشا في التسعيرة المسائية

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 54.10 دينار، والشراء عند 52.10 دينار.
وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 62.10 دينار، والشراء عند 59.70 دينار.
كما ارتفع سعر بيع غرام عيار 18 إلى 48.10 دينار، والشراء عند 44.60 دينار.
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