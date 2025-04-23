ارتفاع أسعار الذهب 50 قرشاً محلياً

وسجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، ارتفاعاً ليبلغ 68 ديناراً، مقابل 66 ديناراً لسعر الشراء.
أما سعر غرام الذهب من عيار 24، فقد بلغ 78 ديناراً للبيع، و75.6 ديناراً للشراء.
في حين وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 إلى 60.5 ديناراً للبيع، و56.5 ديناراً للشراء.
وسجل غرام الذهب من عيار 14، سعر 45.9 ديناراً للبيع، و41.3 ديناراً للشراء.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض كبير على الذهب في الأردن.. سارعوا بالشراء
-
بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن اليوم
-
انخفاض اسعار الذهب في الاردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
تخفيضات على 299 سلعة في الاستهلاكية المدنية
-
الأعلى في التاريخ.. قفزة وقمة جديدة لأسعار الذهب في الأردن
-
الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم