الأربعاء 2025-04-23 01:42 م
 

ارتفاع أسعار الذهب 50 قرشاً محلياً

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 23-04-2025 01:30 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأربعاء بمقدار 50 قرشاً للغرام الواحد، وذلك بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وسجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، ارتفاعاً ليبلغ 68 ديناراً، مقابل 66 ديناراً لسعر الشراء.

أما سعر غرام الذهب من عيار 24، فقد بلغ 78 ديناراً للبيع، و75.6 ديناراً للشراء.

في حين وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 إلى 60.5 ديناراً للبيع، و56.5 ديناراً للشراء.

وسجل غرام الذهب من عيار 14، سعر 45.9 ديناراً للبيع، و41.3 ديناراً للشراء.


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