ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا

ووفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الأحد، ارتفع سعر البنزين أوكتان (90) من 648 دولارا للطن إلى 672 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4 بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان (95) من 686 دولارا إلى 715 دولارا للطن، وبنسبة بلغت 4 بالمئة.
وارتفع سعر الديزل من 588 دولارا للطن إلى 590 دولارا، وبنسبة بلغت حوالي 0.4 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 639 دولارا للطن الى 641 دولارا، وبنسبة بلغت حوالي 0.4 بالمئة.
كما ارتفع سعر زيت الوقود من 413 دولارا إلى 425 دولارا للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة، وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 575 دولارا خلال آب الماضي إلى 598 دولارا خلال أيلول الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 4 بالمئة .
أما بالنسبة لخام برنت، فقد ارتفع من 72 دولارا إلى 75 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4 بالمئة.
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