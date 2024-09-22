ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من شهر أيلول الحالي، مقارنة بأسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.



ووفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الأحد، ارتفع سعر البنزين أوكتان (90) من 648 دولارا للطن إلى 672 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4 بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان (95) من 686 دولارا إلى 715 دولارا للطن، وبنسبة بلغت 4 بالمئة.



وارتفع سعر الديزل من 588 دولارا للطن إلى 590 دولارا، وبنسبة بلغت حوالي 0.4 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 639 دولارا للطن الى 641 دولارا، وبنسبة بلغت حوالي 0.4 بالمئة.

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