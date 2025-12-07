ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 6.9% حتى تشرين الأول 2025

12:32 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756413 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري للعام الحالي حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الزراعيين والذي رصد ارتفاعا في أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 6.9% في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. اضافة اعلان





ورصد التقرير ارتفاعا لشهر تشرين الأول الماضي نسبته 14.6%، مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وانخفاضا بنسبة 0.99% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه.



وبلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المنتجين الزراعيين للشهور العشرة الأولى من العام الحالي ما مقداره 115.7 مقابل 108.2 من الفترة ذاتها من عام 2024، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر تشرين الأول الماضي ما مقداره 116.8 مقابل 101.9 للشهر نفسه من عام 2024، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر تشرين الأول الماضي ما مقداره 116.8 مقابل 117.9 مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه.



وعند مقارنة الشهور العشرة الأولى للعام الحالي مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ارتفعت أسعار المنتجين الزراعيين لعدد من المحاصيل أبرزها: الفلفل الحار والفلفل الحلو الأخضر والموز، التي شكلت أهميتها النسبية 63.5%، كما شهد معدل الرقم القياسي انخفاضا لأسعار عدد من المحاصيل أبرزها: البطاطا والفلفل الحلو الملون والباذنجان بأهمية نسبية بلغت 36.5%.



ويعزى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر تشريـن الأول الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024 إلى ارتفاع الرقم القياسي لعدد من المحاصيل أهمها: الليمون والتمور والبندورة، حيث شكلت الأهمية النسبية للمحاصيل التي ارتفعت أسعارها ما نسبته 63.6%، بالمقابل انخفض الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل أبرزها: البطاطا والذرة الخضراء والكوسا، حيث بلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي انخفضت أسعارها 36.4%.



وبمقارنة الرقم القياسي لشهر تشرين الأول الماضي مع الرقم القياسي لشهر أيلول الذي سبقه، انخفضت أسعار مجموعة من المحاصيل التي شكلت أهميتها النسبية 62.9% أهمها: القرنبيط (الزهرة) والملفوف الأبيض والفول الأخضر، في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار مجموعة من المحاصيل أهمها: البندورة والملوخية الفرط والفلفل الحلو الملون، بأهمية نسبية بلغت 37.1%.

تم نسخ الرابط





