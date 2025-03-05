الأربعاء 2025-03-05 03:01 م
 

ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.23% في كانون الثاني

م
أرشيفية
 
الأربعاء، 05-03-2025 01:07 م

الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 0.23 بالمئة، ليسجل 107.13 نقطة مقابل 106.88 نقطة لنفس الشهر من عام 2024.

اضافة اعلان


وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.23 بالمئة، وارتفاع أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.71 بالمئة، في حين انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 1.08 بالمئة .


وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.81 بالمئة ليصل إلى النقطة 107.13 مقابل 106.26 نقطة، مقارنة مع كانون الأول الذي سبقه من عام 2024.


وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لكانون الثاني من العام الحالي، مقارنـة مع كانون الأول الذي سبقه من عام 2024، نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.83 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.18 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.21 بالمئة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لال

منوعات كيف تحمي ميزانيتك من التسوق العاطفي في رمضان؟ نصائح للتحكم في إنفاقك

غا

منوعات شركات الأمن والحراسة: لماذا تُعتبر دورسيك الخيار الأمثل لحماية أصولك؟

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية مديرية المنافسة : جهود رقابية وتشريعية لضمان بيئة سوق عادلة

\

تكنولوجيا 4 نصائح لحماية بطارية هاتفك من التلف وتحسين عمرها

6غ

تكنولوجيا دراسة جديدة تكشف تأثير الابتعاد عن الهاتف لمدة 3 أيام على نشاط الدماغ

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين الاحتلال يخطر بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

5فغ

تكنولوجيا تكنولوجيا رمضان: كيف تعزز التواصل العائلي وتقريب المسافات؟

ا

أخبار محلية عجلون: تخصيص 1.5 مليون دينار لتوسعة طريق وادي الطواحين



 
 



 
الأكثر مشاهدة