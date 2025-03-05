ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.23% في كانون الثاني

الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 0.23 بالمئة، ليسجل 107.13 نقطة مقابل 106.88 نقطة لنفس الشهر من عام 2024.

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وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.23 بالمئة، وارتفاع أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.71 بالمئة، في حين انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 1.08 بالمئة .



وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.81 بالمئة ليصل إلى النقطة 107.13 مقابل 106.26 نقطة، مقارنة مع كانون الأول الذي سبقه من عام 2024.