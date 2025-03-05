ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.23% في كانون الثاني

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.23 بالمئة، وارتفاع أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.71 بالمئة، في حين انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 1.08 بالمئة .
وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.81 بالمئة ليصل إلى النقطة 107.13 مقابل 106.26 نقطة، مقارنة مع كانون الأول الذي سبقه من عام 2024.
وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لكانون الثاني من العام الحالي، مقارنـة مع كانون الأول الذي سبقه من عام 2024، نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.83 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.18 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.21 بالمئة.
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