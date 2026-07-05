ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك خلال الربع الاوَّل من 2026

ووفقًا لتقرير البنك المركزي، تصدَّرت العاصمة عمَّان القائمة الأكثر حصولًا على التسهيلات بواقع 30140.468 مليون دينار، تلتها في المرتبة الثانية محافظة إربد بواقع 1869.741 مليار دينار، وجاءت محافظة الزرقاء في المرتبة الثالثة بواقع 1294.361 مليار دينار.
فيما سجَّلت محافظة الطفيلة أقل قيمة من التسهيلات الإئتمانية، إذ بلغت نحو 149.286 مليون دينار، تليها محافظة جرش، حيث بلغت قيمة التسهيلات فيها 219.442 مليون دينار.
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