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ارتفاع إجمالي الدين العام لـ 44.804 مليار دينار حتى شباط

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الأربعاء، 30-04-2025 01:14 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع إجمالي الدين العام للأردن حتى نهاية شباط من العام الحالي ليصل إلى 44.804 مليار دينار؛ بما في ذلك الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان، ليشكل ما نسبته 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

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ووفقا لبيانات وزارة المالية؛ فإن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان ارتفع إلى 10.219 مليار دينار حتى نهاية شهر شباط مقارنة مع 10.110 مليار دينار حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي.

 

وكان إجمالي الدين العام للأردن شهد ارتفاعا خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 0.8%؛ ليصل إلى 44,509 مليار دينار، مقارنة بمستواه المسجل حتى نهاية العام الماضي ، فيما وصلت نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 117.2% في كانون الثاني الماضي مقارنة مع 116.8% حتى نهاية عام 2024.

 

 
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