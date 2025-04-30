ارتفاع إجمالي الدين العام لـ 44.804 مليار دينار حتى شباط

ووفقا لبيانات وزارة المالية؛ فإن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان ارتفع إلى 10.219 مليار دينار حتى نهاية شهر شباط مقارنة مع 10.110 مليار دينار حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي.
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