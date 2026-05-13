الأربعاء 2026-05-13 05:57 م

ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي

البنك المركزي الأردني
الأربعاء، 13-05-2026 04:52 م

الوكيل الإخباري-   اشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 12.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ 1,231.7 مليون دولار.

وارتفعت الصادرات من الأردن بنسبة 13.6% لتبلغ 477.4 مليون دولار.


وأظهرت البيانات أن الحوالات الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 22.9%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة (19.2%)، ثم المملكة العربية السعودية (18.3%)، يتبعها قطر (9.5%)، ثم الكويت (5.4%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (24.7%) من إجمالي الحوالات الواردة.

 
 


