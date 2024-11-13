الأربعاء 2024-11-13 03:18 م
 

ارتفاع إيرادات الأردن في 9 شهور إلى 6 مليار و689.1 مليون دينار

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الأربعاء، 13-11-2024 01:58 م
الوكيل الإخباري-    كشفت وزارة المالية عن ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 إلى 6 مليار و689.1 مليون دينار.اضافة اعلان


وارتفعت الإرادات المحلية 105.9 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتغطي الإيرادات المحلية ما نسبته 90% من النفقات الجارية.
 
gnews

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