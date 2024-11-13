ارتفاع إيرادات الأردن في 9 شهور إلى 6 مليار و689.1 مليون دينار

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الوكيل الإخباري- كشفت وزارة المالية عن ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 إلى 6 مليار و689.1 مليون دينار. اضافة اعلان





وارتفعت الإرادات المحلية 105.9 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



وتغطي الإيرادات المحلية ما نسبته 90% من النفقات الجارية.