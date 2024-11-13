ارتفاع إيرادات الأردن في 9 شهور إلى 6 مليار و689.1 مليون دينار

وارتفعت الإرادات المحلية 105.9 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتغطي الإيرادات المحلية ما نسبته 90% من النفقات الجارية.
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