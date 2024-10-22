الثلاثاء 2024-10-22 06:14 م
 
 

ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من الذهب بقيمة 817 مليون دينار في 9 أشهر

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الثلاثاء، 22-10-2024 05:42 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفاع قيمة الاحتياطات من الذهب في الأردن بقيمة 817 مليون دينار (1.152 مليار دولار) في أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى "مستوى قياسي" عند 4.164 مليار دينار وبنسبة ارتفاع قدرها 24%.

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ووفق بيانات البنك المركزي  فإن هذا الارتفاع يعود سببه ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستويات قياسية غير مسبوقة.

 
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