ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من الذهب بقيمة 817 مليون دينار في 9 أشهر

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفاع قيمة الاحتياطات من الذهب في الأردن بقيمة 817 مليون دينار (1.152 مليار دولار) في أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى "مستوى قياسي" عند 4.164 مليار دينار وبنسبة ارتفاع قدرها 24%.

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