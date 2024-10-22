ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من الذهب بقيمة 817 مليون دينار في 9 أشهر

ووفق بيانات البنك المركزي فإن هذا الارتفاع يعود سببه ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستويات قياسية غير مسبوقة.
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