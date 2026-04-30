ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، الخميس، ارتفاع احتياطياته من العملات الأجنبية لتصل إلى 26.8 مليار دولار بنهاية آذار 2026، مسجلة زيادة قدرها 1.3 مليار دولار مقارنة مع مستواها في نهاية عام 2025.





ووفق البنك المركزي الأردني، تكفي هذه الاحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة لمدة 9.4 أشهر، متجاوزةً المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات بنحو ثلاثة أضعاف.



وأكد البنك المركزي أن هذه المستويات المرتفعة تشكل صمام أمان قوياً في مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.









