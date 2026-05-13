الأربعاء 2026-05-13 12:39 م

ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية 1.5 مليار دولار حتى نيسان

الأربعاء، 13-05-2026 10:48 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بنحو 1.548 مليار دولار حتى نهاية نيسان الماضي، مقارنة بنهاية عام 2025، لتصل إلى 27.051 مليار دولار.اضافة اعلان


وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت قيمة الاحتياطيات بالدينار 19.179 مليار دينار، تغطي مستوردات المملكة لنحو 9.5 أشهر.

في المقابل، وصلت احتياطيات الذهب إلى نحو 7.827 مليار دينار، بما يعادل نحو 2.397 مليون أونصة حتى نهاية نيسان.

وكانت احتياطيات البنك من العملات الأجنبية والذهب بلغت مع نهاية العام الماضي 25.503 مليار دولار، بما يعادل 18.018 مليار دينار، وكانت تغطي مستوردات المملكة لنحو 9 أشهر.
 
 


