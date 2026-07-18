السبت 2026-07-18 11:22 ص

ارتفاع اسعار الذهب في الاردن

ذهب
ذهب
 
السبت، 18-07-2026 10:44 ص
الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 82.5 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 78.3 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 94.8 دينارا و72.6 دينارا على التوالي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

الوفيات وفيَّات السبت 18-7-2026

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع اسعار الذهب في الاردن

مضيق هرمز

عربي ودولي طهران تعلن انفجار ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز وواشنطن تنفي

التحالف بقيادة السعودية في اليمن: سنرد بكل حزم على أي محاولة لاستهداف السعودية

عربي ودولي الدفاع المدني السعودي: تفعيل الإنذار المبكر في ينبع تحسبا لخطر محتمل

الكويت

عربي ودولي الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة أغلب الرحلات بعد تعليق عمليات المطار

أعلام الأردن ترفرف في شارع رئيسي في العاصمة عمّان

أخبار محلية عمان تحتضن المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين بالخارج

سلطة إقليم البترا: 595 زائرا للمدينة خلال أول أيام عيد الفطر

أخبار محلية %48 من زيارات المواقع السياحية كانت لأردنيين خلال النصف الأول من 2026

علم الكويت.

عربي ودولي الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية



 
 




الأكثر مشاهدة

 