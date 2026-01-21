وتظهر البيانات الأولية لمؤشرات المالية العامة، ارتفاع الإيرادات المحلية بمقدار 578 مليون دينار في نهاية 2025، وبنسبة 6.6 بالمئة مقارنة مع عام 2024 لتصل إلى 9.312 مليار دينار وتحقق ما نسبته 98 بالمئة من الإيرادات المستهدفة بحسب المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2025.
وتشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية، تحقق نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 434 مليون دينار أو ما نسبته 6.8 بالمئة لتصل الى 6.839 مليار دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 144 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة مقارنة مع عام 2024 لتصل الى 2.473 مليار دينار.
ويُعد هذا التحصيل في الإيرادات المحلية دلالة على زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني في ظل قيام الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات على صعيد توسيع القاعدة الضريبية ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي والتسهيل على المواطنين والتخفيف من الأعباء المالية عليهم.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن
-
8.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
الأردن بالمرتبة الأولى عالميًا في استقرار الأسعار
-
ارتفاع غير مسبوق على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداً في الاردن
-
البنك المركزي يصدر تعليمات تنظيم عمل التمويل الجماعي القائم على الإقراض
-
الأوراق المالية تنظم ورشة للتوعية بقانون حماية البيانات الشخصية