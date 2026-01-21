الوكيل الإخباري- أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمتصلة برسوم التسجيل العقاري وإعادة هيكلة رسوم المركبات وتوفير الدعم للقطاع الصناعي في زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني الذي نما بنسبة 2.8 بالمئة وأسهم في تحسن ملحوظ في إيرادات المالية العامة تجاوز نصف مليار دينار.



وتظهر البيانات الأولية لمؤشرات المالية العامة، ارتفاع الإيرادات المحلية بمقدار 578 مليون دينار في نهاية 2025، وبنسبة 6.6 بالمئة مقارنة مع عام 2024 لتصل إلى 9.312 مليار دينار وتحقق ما نسبته 98 بالمئة من الإيرادات المستهدفة بحسب المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2025.

وتشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية، تحقق نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 434 مليون دينار أو ما نسبته 6.8 بالمئة لتصل الى 6.839 مليار دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 144 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة مقارنة مع عام 2024 لتصل الى 2.473 مليار دينار.