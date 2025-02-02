ارتفاع الإيرادات المحلية خلال شهر كانون الثاني لعام 2025

الوكيل الإخباري- أظهرت البيانات الأولية للنشرة المالية الشهرية لشهر كانون الثاني من العام الجاري 2025 ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 57 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 817 مليون دينار مقارنة مع 760 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2024.

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وبحسب النشرة المالية، أسهمت حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الربع الأخير من العام 2024، والتي تنسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، في تحفيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.