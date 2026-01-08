الخميس 2026-01-08 11:46 ص

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في الأردن إلى 25.5 مليار دولار

نقود أردنية
نقود
 
الخميس، 08-01-2026 10:42 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت بيانات البنك المركزي الأردني أن الاحتياطات الأجنبية للأردن سجلت رقمًا قياسيًا حتى نهاية عام 2025 بوصولها 25.5 مليار دولار.اضافة اعلان


وبحسب الأرقام الصادرة عن البنك في تشرين ثاني 2025 فقد سجلت الاحتياطات خلال آخر شهرين ارتفاعًا مقداره 900 مليون دولار بعد أن كانت 24.6 مليار دولار.
 
 


