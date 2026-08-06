ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى 26.6 مليار دولار لنهاية تموز

وبحسب بيانات البنك المركزي ، يكفي هذا المستوى من الاحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 شهرا؛ أي قرابة ثلاثة أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات.
ويعكس هذا الأمر قوة أسس الاستقرار النقدي والمالي، والبيئة الاقتصادية الجاذبة في المملكة.
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