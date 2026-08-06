ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى 26.6 مليار دولار لنهاية تموز

الوكيل الإخباري- ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني بنحو 1.1 مليار دولار بنهاية شهر تموز من العام 2026، مقارنةً بمستواها نهاية 2025 لتبلغ 26.6 مليار دولار.

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وبحسب بيانات البنك المركزي ، يكفي هذا المستوى من الاحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 شهرا؛ أي قرابة ثلاثة أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات.