الخميس 2026-08-06 10:18 ص

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى 26.6 مليار دولار لنهاية تموز

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الخميس، 06-08-2026 10:11 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني بنحو 1.1 مليار دولار بنهاية شهر تموز من العام 2026، مقارنةً بمستواها نهاية 2025 لتبلغ 26.6 مليار دولار.

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وبحسب بيانات البنك المركزي  ، يكفي هذا المستوى من الاحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 شهرا؛ أي قرابة ثلاثة أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات.


ويعكس هذا الأمر قوة أسس الاستقرار النقدي والمالي، والبيئة الاقتصادية الجاذبة في المملكة.

 
 


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