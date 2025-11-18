ارتفاع الحوالات الواردة للأردن 4.1% في 9 شهور لتبلغ نحو 3.34 مليار دولار

وتظهر البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، أن الحوالات الواردة من الإمارات قد احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 21.4%، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة (19.2%)، ثم السعودية (18.6%)، تتبعها قطر (9.6%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (31.2%) من إجمالي الحوالات الواردة.
أما الحوالات الصادرة فتبين أن مصر تمثل الوجهة الرئيسة للحوالات الصادرة من المملكة لتشكل ما نسبته 39.6%، تليها بنغلادش (11.0%)، ثم الإمارات (5.9%)، تتبعها الفلبين (5.4%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (38.1%) من إجمالي الحوالات الصادرة.
