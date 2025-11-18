ارتفاع الحوالات الواردة للأردن 4.1% في 9 شهور لتبلغ نحو 3.34 مليار دولار

الوكيل الإخباري- ارتفع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى الأردن بنسبة 4.1% خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، ليبلغ 3,346.1 مليون دولار، أما الحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 15.8% لتبلغ 1,294.9 مليون دولار.

وتظهر البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، أن الحوالات الواردة من الإمارات قد احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 21.4%، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة (19.2%)، ثم السعودية (18.6%)، تتبعها قطر (9.6%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (31.2%) من إجمالي الحوالات الواردة.