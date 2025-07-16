الأربعاء 2025-07-16 03:54 م
 

ارتفاع الدخل السياحي 11.9% في النصف الأول من 2025 رغم التوترات الإقليمية

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الأربعاء، 16-07-2025 03:37 م

الوكيل الإخباري-   تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من عام 2025 ليبلغ 3,676.7 مليون دولار، وذلك على الرغم من انخفاضه خلال شهر حزيران من عام 2025 بنسبة 3.7% ليبلغ 619.2 مليون دولار، نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال النصف الأول من عام 2025 من الجنسيات الآسيوية (42.9%)، والأوروبية (35.6%)، والأمريكية (25.8%)، والعرب 11.5)%)، والجنسيات الأخرى (43.0%)، في حين تظهر انخفاض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 0.8%.

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كما وتظهر البيانات ارتفاعاً في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3.3% ليبلغ 999.7 مليون دولار، اما خلال شهر حزيران من عام 2025 فقد سجل انخفاضاً نسبته 22.7%، ليصل إلى 195.6 مليون دولار.

 
 
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