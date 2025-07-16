ارتفاع الدخل السياحي 11.9% في النصف الأول من 2025 رغم التوترات الإقليمية

الوكيل الإخباري- تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من عام 2025 ليبلغ 3,676.7 مليون دولار، وذلك على الرغم من انخفاضه خلال شهر حزيران من عام 2025 بنسبة 3.7% ليبلغ 619.2 مليون دولار، نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال النصف الأول من عام 2025 من الجنسيات الآسيوية (42.9%)، والأوروبية (35.6%)، والأمريكية (25.8%)، والعرب 11.5)%)، والجنسيات الأخرى (43.0%)، في حين تظهر انخفاض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 0.8%.

اضافة اعلان