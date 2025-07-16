ارتفاع الدخل السياحي 11.9% في النصف الأول من 2025 رغم التوترات الإقليمية

كما وتظهر البيانات ارتفاعاً في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3.3% ليبلغ 999.7 مليون دولار، اما خلال شهر حزيران من عام 2025 فقد سجل انخفاضاً نسبته 22.7%، ليصل إلى 195.6 مليون دولار.
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