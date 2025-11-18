ارتفاع الدخل السياحي 6.5% ليبلغ 6.6 مليار دولار خلال 10 شهور

الوكيل الإخباري- أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع الدخل السياحي خلال تشرين الأول من 2025 بنسبة 3.4% ليبلغ 600.8 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع انخفاض نسبته 5.5% ليبلغ 581.2 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وفي ضوء ذلك، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.5% خلال الشهور العشرة الأولى من 2025 ليبلغ 6,553.6 مليون دولار مقارنة بانخفاض نسبته 4.4% ليبلغ 6,152.9 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 14.1%.