ارتفاع الدخل السياحي 6.5% ليبلغ 6.6 مليار دولار خلال 10 شهور

وفي ضوء ذلك، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.5% خلال الشهور العشرة الأولى من 2025 ليبلغ 6,553.6 مليون دولار مقارنة بانخفاض نسبته 4.4% ليبلغ 6,152.9 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 14.1%.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال الشهور العشرة الأولى من 2025 من الجنسيات الآسيوية (34.6%)، والأوروبية (31.8%)، والأميركية (17.1%)، والعرب (3.5%)، والجنسيات الأخرى (34.0%)، في حين تظهر انخفاض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 1.2%.
