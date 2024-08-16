ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي، نحو 4.4 ملايين دينار، مقارنة مع 4.3 ملايين دينار، الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 22.2 مليون دينار، مقارنة مع 21.7 مليون دينار للأسبوع السابق.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 18.6 مليون سهم، نفذت من خلال 10802 صفقة.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب في الاردن الجمعة
-
19.14 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية في المملكة
-
بورصة عمان تغلق على انخفاض
-
أسعار الذهب في الاردن الخميس
-
عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن شعير
-
تعرف على أسعار الليرة الذهبية في الأردن اليوم
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
4.940 مليار دينار صادرات القطاع الصناعي في 7 أشهر