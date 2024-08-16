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ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

بورصة عمان
بورصة عمان




 

الجمعة، 16-08-2024 09:59 م

الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة 0.98 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2410 نقاط.


وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي، نحو 4.4 ملايين دينار، مقارنة مع 4.3 ملايين دينار، الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 22.2 مليون دينار، مقارنة مع 21.7 مليون دينار للأسبوع السابق.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 18.6 مليون سهم، نفذت من خلال 10802 صفقة.

gnews

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