ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.09بالمئة ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2406 نقاط.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4 ملايين دينار، مقارنة مع 4.5 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 8 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 20.6 مليون دينار، مقارنة مع 22.4 مليون دينار للأسبوع السابق.