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ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 08-11-2024 08:31 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.28 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2412 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي، نحو 4.3 ملايين دينار، مقارنة مع 4 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 5.2 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 21.6 مليون دينار، مقارنة مع 20.6 مليون دينار للأسبوع السابق.


أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 17.6 مليون سهم، نُفذت من خلال 10655صفقة

 
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