الجمعة 2024-11-15 09:15 م
 

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

بورصة عمان
بورصة عمان
الجمعة، 15-11-2024 08:12 م
الوكيل الإخباري-  ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.62 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2427 نقطة.اضافة اعلان


وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.6 ملايين دينار، مقارنة مع 4.3 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 0.30 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 28.1 مليون دينار، مقارنة مع 21.6 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 22.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 11517 صفقة.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

المطار كاد أن يشهد حادث تصادم

فلسطين بسبب هاتف .. حادث خطير بين طائرتي "إف 16" إسرائيليتين

من اجتماع النواب في منزل النائب زهير الخشمان

أخبار محلية النائب زهير الخشمان يجمع زملاءه النواب في لقاء وطني رياضي

غارات على لبنان

عربي ودولي 16 شهيد في غارات اسرائيلية على لبنان

بورصة عمان

اقتصاد محلي ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

طفلة مصابة في قطاع غزة

فلسطين 11 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات الاحتلال على غزة ورفح

العلم الروسي

عربي ودولي روسيا تفرض قيودا على تصدير اليورانيوم المخصب إلى أمريكا

أرشيفية من إلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني لخطاب العرش

أخبار محلية الملك يلقي خطاب العرش السامي الاثنين القادم

لحظة استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9

فلسطين القسام تقنص 4 جنود وتدمر آليات عسكرية إسرائيلية



 

الأكثر مشاهدة