ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة 0.49 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2638 نقطة.

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