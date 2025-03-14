ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.1 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2614 نقطة.

اضافة اعلان



وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.8 ملايين دينار مقارنة مع 5 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 6.3 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 24 مليون دينار، مقارنة مع 25.5 مليون دينار للأسبوع السابق.