الجمعة 2025-03-14 10:30 م
 




            

        








    

        

        

            ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

            
                

                    بورصة عمان
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        10:16 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.1 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2614 نقطة.
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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.8 ملايين دينار مقارنة مع 5 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 6.3 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 24 مليون دينار، مقارنة مع 25.5 مليون دينار للأسبوع السابق.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 13 مليون سهم، نُفذت من خلال 8158 صفقة.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

                            
                    
                    

                        
                            اقتصاد محلي
                        
                        
                            ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            فلسطين
                        
                        
                            استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شرق نابلس
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                                وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            وزير الخارجية السوري يصل بغداد في زيارة رسمية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            عربي ودولي
                        
                        
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                                وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            روبيو يكرر دعوته روسيا واوكرانيا لتقديم "تنازلات"
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            

    


    
    

        

            

                
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