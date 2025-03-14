ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.8 ملايين دينار مقارنة مع 5 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 6.3 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 24 مليون دينار، مقارنة مع 25.5 مليون دينار للأسبوع السابق.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 13 مليون سهم، نُفذت من خلال 8158 صفقة.
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