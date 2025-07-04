ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمّان 10.1% في أسبوع

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (22.5) مليون سهم، نفذت من خلال (18441) عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (24.43) مليون دينار وبنسبة (35.44%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع المالي بحجم مقداره (22.53) مليون دينـار وبنسبـة ( 32.68%)، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره (21.97) مليون دينار وبنسبة (31.88%).
أما عن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى (2818.3) نقطة مقارنة مع (2714.5) نقطة للأسبوع السابق بإرتفاع نسبته (3.82%). وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة (7.97%) , وارتفع الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة (2.34%) , وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (3.19%) .
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها (121) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن (56) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (41) شركة.
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