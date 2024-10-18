ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 4 ملايين دينار، مقارنة مع 3.8 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 1.6 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 19.4 مليون دينار ، مقارنة مع 19 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 14.2 مليون سهم، نفذت من خلال 9030 صفقة.
بترا
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