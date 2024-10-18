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ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

بورصة عمان
بورصة عمان
الجمعة، 18-10-2024 09:10 م
الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة بلغت 0.05 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2394 نقطة.اضافة اعلان


وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 4 ملايين دينار، مقارنة مع 3.8 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 1.6 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 19.4 مليون دينار ، مقارنة مع 19 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 14.2 مليون سهم، نفذت من خلال 9030 صفقة.

بترا
 
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