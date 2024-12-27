ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 8.7 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 8 ملايين دينار، الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 9.8 بالمئة. فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي، نحو 34.6 مليون دينار، مقارنة مع 39.4 مليون دينار للأسبوع السابق.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 34 مليون سهم، نُفذت من خلال 7552 صفقة.
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