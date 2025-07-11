ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة (0.89%)، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2843 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو (12.4) مليون دينار مقارنة مع (13.8) مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع (10%)، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو (62) مليون دينار ، مقارنةً مع (68.9) مليون دينار للأسبوع السابق.