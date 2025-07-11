الجمعة 2025-07-11 11:18 م
 

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الجمعة، 11-07-2025 10:12 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة (0.89%)، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2843 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو (12.4) مليون دينار مقارنة مع (13.8) مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع (10%)، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو (62) مليون دينار ، مقارنةً مع (68.9) مليون دينار للأسبوع السابق.


وسجلت الأسهم المتداولة في البورصة خلال الأسبوع الماضي (20.2) مليون سهم، نُفذت من خلال (16,077) صفقة.

 
 
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