ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو (12.4) مليون دينار مقارنة مع (13.8) مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع (10%)، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو (62) مليون دينار ، مقارنةً مع (68.9) مليون دينار للأسبوع السابق.
وسجلت الأسهم المتداولة في البورصة خلال الأسبوع الماضي (20.2) مليون سهم، نُفذت من خلال (16,077) صفقة.
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