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ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 01-08-2025 11:12 م

الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.5%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2914 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 11.8 مليون دينار مقارنة مع 8.7 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 35.4%، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 58.8 مليون دينار، مقارنة مع 43.4 مليون دينار للأسبوع السابق.


أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 29.2 مليون سهم، نُفذت من خلال 20006 صفقات.

 
 
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