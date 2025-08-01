ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 11.8 مليون دينار مقارنة مع 8.7 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 35.4%، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 58.8 مليون دينار، مقارنة مع 43.4 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 29.2 مليون سهم، نُفذت من خلال 20006 صفقات.
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