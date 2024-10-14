ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في 8 شهور

ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي حتى نهاية آب الماضي مع نفس الفترة ذاتها من عام 2023، انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.73 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 8.45 بالمئة وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 6.02 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة الصادر اليوم الاثنين، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في آب من العام الحالي بنسبة 1.31 بالمئة، ليصل إلى 90.89 نقطة مئوية مقابل 89.71 نقطة لنفس الفترة من 2023.
وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.80 بالمئة، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 12.91 بالمئة، وانخفضت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 0.82 بالمئة.
وفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في آب لهذا العام بنسبة 0.19 بالمئة، ليبلغ 90.89 نقطة، مقابل 90.72 نقطة مقارنة مع شهر تموز الذي سبقه من عام 2024.
وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لشهر آب من عام 2024 مع شهر تموز الذي سبقه من نفس العام، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.11 بالمئة، وارتفعت كميات انتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.48 بالمئة، وانخفضت كميات انتاج قطاع الكهرباء بنسبة 2.41 بالمئة.
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