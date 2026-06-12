ارتفاع السيولة في بورصة عمان إلى 111 مليون دينار

الوكيل الإخباري- شهدت بورصة عمان خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 11 حزيران نشاطاً ملحوظاً في مستويات السيولة والتداول، حيث ارتفع حجم التداول الإجمالي إلى 111 مليون دينار، مقارنة مع 103 ملايين دينار في الأسبوع السابق، مسجلاً نمواً بنسبة 7.8%، في مؤشر يعكس استمرار الزخم الاستثماري وحيوية التعاملات في السوق.

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وأظهرت البيانات الأسبوعية للبورصة ارتفاع المعدل اليومي لحجم التداول إلى 22.2 مليون دينار مقابل 20.6 مليون دينار للأسبوع السابق، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 29.7 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 30,234 عقداً.



وقاد قطاع الصناعة النشاط التداولي مستحوذاً على نحو 59.1% من إجمالي قيمة التداولات، بعدما سجل تداولات بقيمة 65.62 مليون دينار، ما يؤكد استمرار جاذبية الأسهم الصناعية وقدرتها على استقطاب السيولة الاستثمارية. وجاء القطاع المالي في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 28.06 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات بقيمة 17.27 مليون دينار.



ورغم الضغوط السعرية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية خلال الأسبوع، حافظت السوق على مستويات تداول قوية، مدعومة باستمرار النشاط الاستثماري وتنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.



كما برزت مجموعة من الأسهم بتحقيق مكاسب قوية، تصدرتها العربية للمشاريع الاستثمارية بارتفاع بلغ 21.28%، تلتها رم للوساطة المالية بنسبة 19.30%، ثم الأردنية للتطوير والاستثمار المالي بنسبة 15.79%، وإنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 15.15%، والانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 11.43%.