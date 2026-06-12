ارتفاع السيولة في بورصة عمان إلى 111 مليون دينار

وأظهرت البيانات الأسبوعية للبورصة ارتفاع المعدل اليومي لحجم التداول إلى 22.2 مليون دينار مقابل 20.6 مليون دينار للأسبوع السابق، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 29.7 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 30,234 عقداً.
وقاد قطاع الصناعة النشاط التداولي مستحوذاً على نحو 59.1% من إجمالي قيمة التداولات، بعدما سجل تداولات بقيمة 65.62 مليون دينار، ما يؤكد استمرار جاذبية الأسهم الصناعية وقدرتها على استقطاب السيولة الاستثمارية. وجاء القطاع المالي في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 28.06 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات بقيمة 17.27 مليون دينار.
ورغم الضغوط السعرية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية خلال الأسبوع، حافظت السوق على مستويات تداول قوية، مدعومة باستمرار النشاط الاستثماري وتنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما برزت مجموعة من الأسهم بتحقيق مكاسب قوية، تصدرتها العربية للمشاريع الاستثمارية بارتفاع بلغ 21.28%، تلتها رم للوساطة المالية بنسبة 19.30%، ثم الأردنية للتطوير والاستثمار المالي بنسبة 15.79%،
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