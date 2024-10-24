ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 2.8% خلال الثمانية شهور الاولى من عام 2024

12:48 م

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الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الاردن والذي يشير الى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 2.8%، والصادرات الوطنية بنسبة 0.4%، والمعاد تصديره بنسبة 32.7% مقارنة بنفس الفتره من عام 2023، وكذلك ارتفعت المستوردات بنسبة 0.8%، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (1.0%) خلال الثمانية شهور الاولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفتره من عام 2023. اضافة اعلان





وعلى صعيد القيم، فان قيمة الصادرات الكلية خلال الثمانية شهور الاولى من عام 2024 قد بلغت 6,228 مليون ديناراً اردنياً، منها الصادرات الوطنية 5,644 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 584 مليون ديناراً اردنياً، وبلغت قيمة المستوردات 12,457 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (6,229) مليون ديناراً اردنياً حتى نهاية اب من عام 2024، مقارنة مع (6,293) مليون دينار اردني في الفترة المقابلة من عام 2023.



اما عن القيم الشهريه فقد بلغت قيم الصادرات الكلية خلال شهر اب من عام 2024 مامقداره 862 مليون ديناراً اردنياً، منها الصادرات الوطنية 787 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 75 مليون ديناراً اردنياً، فيما بلغت المستوردات 1,715 مليون ديناراً اردنياً. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (853) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر اب من عام 2024.



وبهذا فقد ارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر اب من عام 2024 بنسبة 8.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 7.8%، والمعاد تصديره بنسبة 21.0%، وكذلك المستوردات بنسبة 1.3%، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة ( 5.3%).



اما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت 50% حتى نهاية اب من عام 2024، مقارنة بنسبة 49% خلال الفتره ذاتها من عام 2023، بارتفاع مقداره نقطة مئويه واحده. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50% خلال شهر اب من عام 2024، مقارنة بنسبة 47% خلال نفس الشهر من عام 2023 بارتفاع مقداره 3 نقاط مئوية.



أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة، ودول الأتحاد الاوروبي ومن ضمنها هولندا، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، فيما انخفضت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها ايطاليا.