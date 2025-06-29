الأحد 2025-06-29 10:06 م
 

ارتفاع الفاتورة النفطية إلى 952 مليون دينار خلال الثلث الأول

صورة توضيحية لمحطة محروقات في العاصمة عمّان
محروقات
 
الأحد، 29-06-2025 08:20 م
الوكيل الإخباري-   سجلت الفاتورة النفطية للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 2.9 بالمئة.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعا في قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى 952 مليون دينار، مقارنة بـ925 مليون دينار لنفس الشهر من العام الماضي.

وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها في الثلث الأول لهذا العام 2025، فقد تصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات من المشتقات النفطية بمقدار 372 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بقيمة 275 مليونا، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 129 مليون دينار، والديزل "سولار" بنحو 160 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 12 مليون دينار، والكاز بمقدار 4 ملايين دينار.
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عن طريق مقذوف قادم من سوريا

علما ايران واسرائيل

عربي ودولي إسرائيل ترغب باستثمار حربها على إيران لاستعادة الأسرى

إليك أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الجمعة

اقتصاد محلي إليك أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأحد

خامنئي

عربي ودولي خامنئي يرد على ترامب بعد حديثه عن انقاذ المرشد من موت مهين ومحو 3 مواقع نووية إيرانية

يظهر شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها

عربي ودولي إيران تنفي توجيه "أي تهديد" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها

مستوطنون يهاجمون فلسطينيين في الضفة الغربية

فلسطين إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين في حزما شمال شرق القدس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: المحادثات التجارية مع كندا ستتوقف لحين التخلي عن بعض الضرائب

صورة توضيحية لمحطة محروقات في العاصمة عمّان

اقتصاد محلي ارتفاع الفاتورة النفطية إلى 952 مليون دينار خلال الثلث الأول



 
 



الأكثر مشاهدة