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ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة 19.9% في كانون الثاني

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تعبيرية
 
الأحد، 30-03-2025 10:57 ص

الوكيل الإخباري- سجلت الفاتورة النفطية للمملكة في شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 19.9 بالمئة.

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وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعا في قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي، لتصل إلى 307 ملايين دينار، مقارنة بـ 256 مليون دينار للشهر ذاته من العام الماضي.


وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها في شهر كانون الثاني، فقد تصدر النفط الخام "بترول" قائمة مستوردات من المشتقات النفطية بمقدار 127 مليون دينار، تلاها الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 99 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 40 مليون دينار، وديزل "سولار" بنحو 38 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 3 ملايين دينار.

 
gnews

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