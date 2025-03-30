ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة 19.9% في كانون الثاني

الوكيل الإخباري- سجلت الفاتورة النفطية للمملكة في شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 19.9 بالمئة.

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وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعا في قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي، لتصل إلى 307 ملايين دينار، مقارنة بـ 256 مليون دينار للشهر ذاته من العام الماضي.