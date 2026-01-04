ارتفاع القيمة السوقية لبورصة عمان إلى 26.5 مليار دينار

الوكيل الإخباري- ارتفعت القيمة السوقية لبورصة عمان خلال العام الماضي 2025 بنسبة 50.05 بالمئة مقارنة مع عام 2024.

وحسب إحصاءات للبورصة، بلغت القيمة السوقية لبورصة عمان خلال العام الماضي 26.493 مليار دينار، مقابل 17.655 مليار دينار لعام 2024.



كما ارتفع حجم التداول السنوي في البورصة خلال 2025، بنسبة 80.56 بالمئة، وصولا إلى 2.165 مليار دينار، مقابل 1.199 مليار دينار لعام 2024.



وارتفع المؤشر العام للبورصة خلال العام الماضي بنسبة 45.12 بالمئة، إذ سجل رقما قياسيا لم يبلغه منذ 17 عاما، وبلغ 3611 نقطة مقابل 2488 نقطة في عام 2024.



كما ارتفع مؤشر الشركات الكبرى بنسبة 47.22 بالمئة خلال العام الماضي، مسجلا 1978 نقطة ، مقابل 1344 نقطة خلال عام 2024.



وارتفع مؤشر العائد الكلي بنسبة 58.52 بالمئة خلال العام الماضي، وصولا إلى 2602 نقطة، مقابل 1641 نقطة لعام 2024.