الخميس 2025-04-10 07:37 م
 

ارتفاع تاريخي جديد بأسعار الذهب في الأردن

إليكم أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
الذهب
 
الخميس، 10-04-2025 06:27 م

الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، إلى مستوى قياسي جديد في التسعيرة الثانية، وفقًا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا بين الأردنيين في محال الصاغة بمقدار 80 قرشًا للغرام مقارنة مع التسعيرة السابقة، ليبلغ 64.30 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 62.30 دينارًا للغرام.


كما ارتفعت أيضًا أسعار بيع الغرامات من الذهب عيار 24 و18 و14 في المحال لتبلغ 73.80 دينارًا و57.20 دينارًا و43.40 دينارًا على التوالي.

 
gnews

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