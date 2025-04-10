ارتفاع تاريخي جديد بأسعار الذهب في الأردن

وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا بين الأردنيين في محال الصاغة بمقدار 80 قرشًا للغرام مقارنة مع التسعيرة السابقة، ليبلغ 64.30 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 62.30 دينارًا للغرام.
كما ارتفعت أيضًا أسعار بيع الغرامات من الذهب عيار 24 و18 و14 في المحال لتبلغ 73.80 دينارًا و57.20 دينارًا و43.40 دينارًا على التوالي.
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