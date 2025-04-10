ارتفاع تاريخي جديد بأسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، إلى مستوى قياسي جديد في التسعيرة الثانية، وفقًا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا بين الأردنيين في محال الصاغة بمقدار 80 قرشًا للغرام مقارنة مع التسعيرة السابقة، ليبلغ 64.30 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 62.30 دينارًا للغرام.