ارتفاع تداولات بورصة عمّان بنسبة 2.8% والمؤشر العام يواصل الصعود

كما ارتفع حجم التداول الإجمالي ليصل إلى 87.3 مليون دينار، مقابل 85.0 مليون دينار للأسبوع الذي سبقه.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع حوالي 24.1 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 20,817 عقداً، في مؤشر على تحسن وتيرة النشاط في السوق.
وعلى صعيد توزيع التداولات حسب القطاعات، تصدّر قطاع الخدمات المرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 34.36 مليون دينار، ما نسبته 39.35% من إجمالي التداول، تلاه قطاع الصناعة بحجم 27.53 مليون دينار وبنسبة 31.53%، فيما جاء القطاع المالي في المرتبة الثالثة بحجم 25.43 مليون دينار وبنسبة 29.13%.
أما بالنسبة لأداء الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم ليغلق عند 3837.9 نقطة، مقارنة مع 3791.1 نقطة في الأسبوع السابق، محققاً زيادة نسبتها 1.23%.
وعلى المستوى القطاعي، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3.52%، كما صعد مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.02%، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.63%.
وفيما يتعلق بأداء الشركات، أظهرت 62 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها من أصل 129 شركة تم تداول أسهمها، مقابل انخفاض أسعار أسهم 42 شركة.
وتصدرت قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً، شركة المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 24.53%، تلتها المتحدة للاستثمارات المالية بنسبة 17.86%، ثم الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 14.29%، وفينيكس العربية القابضة بنسبة 11.63%، وأخيراً مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 11.11%.
في المقابل، سجلت الأردنية للإدارة والاستشارات أكبر انخفاض بنسبة 9.13%، تلتها أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 8.70%، ثم التأمين الوطنية بنسبة 6.45%، والمنارة الإسلامية للتأمين بنسبة 5.56%، وأمواج العقارية بنسبة 5.00%.
