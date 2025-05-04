ارتفاع تسجيل الشركات بنسبة 13% خلال الثلث الأول من 2025

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشركات المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024؛ إذ تم تسجيل 2372 شركة جديدة، مقابل 2091 شركة خلال أول أربعة أشهر من العام الماضي.

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وبحسب بيانات دائرة مراقبة الشركات، بلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة خلال الفترة ذاتها أكثر من 66 مليون دينار، وكانت شركات ذات المسؤولية المحدودة هي الأعلى تسجيلا، إذ بلغ عددها 1723 شركة، مشكلة ما نسبته 72.6 بالمئة من إجمالي الشركات المسجلة، برؤوس أموال تزيد على 36 مليون دينار.



كما سجلت البيانات انخفاضا بنسبة 49 بالمئة في عدد الشركات التي تم شطبها أو فسخ تسجيلها خلال الثلث الأول من العام، مقارنة بعام 2024، حيث تم شطب أو فسخ تسجيل 376 شركة، مقابل 741 شركة في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وارتفعت محصلة زيادة رؤوس الأموال بنسبة 518 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، لتصل إلى نحو 590 مليون دينار، مقابل نحو 145 مليون دينار في الثلث الأول من العام الماضي.