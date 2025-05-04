ارتفاع تسجيل الشركات بنسبة 13% خلال الثلث الأول من 2025

وبحسب بيانات دائرة مراقبة الشركات، بلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة خلال الفترة ذاتها أكثر من 66 مليون دينار، وكانت شركات ذات المسؤولية المحدودة هي الأعلى تسجيلا، إذ بلغ عددها 1723 شركة، مشكلة ما نسبته 72.6 بالمئة من إجمالي الشركات المسجلة، برؤوس أموال تزيد على 36 مليون دينار.
كما سجلت البيانات انخفاضا بنسبة 49 بالمئة في عدد الشركات التي تم شطبها أو فسخ تسجيلها خلال الثلث الأول من العام، مقارنة بعام 2024، حيث تم شطب أو فسخ تسجيل 376 شركة، مقابل 741 شركة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت محصلة زيادة رؤوس الأموال بنسبة 518 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، لتصل إلى نحو 590 مليون دينار، مقابل نحو 145 مليون دينار في الثلث الأول من العام الماضي.
وقامت 624 شركة برفع رؤوس أموالها بقيمة تقارب 617 مليون دينار، في حين خفضت 97 شركة رؤوس أموالها بنحو 79 مليون دينار.
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