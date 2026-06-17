ارتفاع جديد على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، 60 قرشا للغرام، في التسعيرة الثانية، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 89.4 دينارا.



وتاليا التسعيرة:

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