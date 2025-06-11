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ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن .. إليك التفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 11-06-2025 11:14 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء، 11 حزيران 2025، ارتفاعاً جديداً، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21  – 67.600 دينار للبيع و 65.600 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة :


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