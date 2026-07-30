الخميس 2026-07-30 10:30 ص

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 82.8 دينار

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 82.8 دينار
ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 82.8 دينار
 
الخميس، 30-07-2026 10:13 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، الخميس، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق الأردني 82.800 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 78.700 دينارًا.

وتالياً التسعيرة :


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