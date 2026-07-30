ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 82.8 دينار

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق الأردني 82.800 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 78.700 دينارًا.
وتالياً التسعيرة :
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