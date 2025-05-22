ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الخميس، 60 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 67.4 دينارا.



وتاليا التسعيرة اليومية:

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