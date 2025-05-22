الخميس 2025-05-22 10:09 ص
 

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن

ل
أرشيفية
 
الخميس، 22-05-2025 09:47 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الخميس، 60 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 67.4 دينارا.

وتاليا التسعيرة اليومية:

اضافة اعلان

 


Image1_52025229479754647618.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الداخلية السعودية

عربي ودولي بيان الداخلية السعودية يكشف تفاصيل مروعة عن مريم المتعب

ل

اقتصاد محلي ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع جديد لأسعار الذهب عالمياً بسبب قانون ترامب

تعبيرية

أخبار محلية وفاة ثلاثيني بحريق مبنى في سحاب بعد إصابته بحروق بالغة

ا

عربي ودولي فقدان الاتصال بمسيرة تجسس أمريكية فوق مياه البحر الأسود

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي أول تعليق لترامب على حادث مقتل موظفين بسفارة إسرائيل بواشنطن

منفذ إطلاق النار في واشنطن

عربي ودولي لحظة القبض على مطلق النار في واشنطن .. صرخ "فلسطين حرة"

تعبيرية

أخبار محلية خلال 24 ساعة .. 22 إصابة ووفاة واحدة في حوادث تصادم بالأردن



 
 



الأكثر مشاهدة