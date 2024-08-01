الخميس 2024-08-01 10:51 ص
 
 

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الاردن

ذهب
ذهب




 

الخميس، 01-08-2024 10:14 ص
 الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية 60 قرشا، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الخميس.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في الأسواق المحلية، 49.60 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 47.70 دينارا لجهة البيع.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 57.10 دينارا و44.40 دينارا على التوالي.
gnews

أحدث الأخبار

شركة مياه اليرموك

أخبار محلية بيان صادر عن شركة مياه اليرموك

تعبيرية

خاص بالوكيل مرصد الزلازل الأردني يسجل 9 هزات أرضية خلال شهر تموز الماضي

غزة

فلسطين 8 شهداء جراء قصف الاحتلال في غزة

الخلايا السرطانية

طب وصحة علاج السرطان عن طريق الغذاء... حقيقة أم كذب؟

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الاردن

إسماعيل هنية

فلسطين نيويورك تايمز: مسؤولون أميركيون اعترفوا سرا أن إسرائيل اغتالت هنية

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي يطلق حملة خاصة بقروض السيارات الكهربائية

الدفاع المدني

أخبار محلية الامن العام : 4 اصابات بحوادث سير





 


 


الأكثر مشاهدة