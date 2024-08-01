ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الاردن

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في الأسواق المحلية، 49.60 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 47.70 دينارا لجهة البيع.
فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 57.10 دينارا و44.40 دينارا على التوالي.
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