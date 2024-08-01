ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الاردن

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية 60 قرشا، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الخميس.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في الأسواق المحلية، 49.60 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 47.70 دينارا لجهة البيع.



فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 57.10 دينارا و44.40 دينارا على التوالي.