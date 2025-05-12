ارتفاع جديد في أسعار بعض السلع .. هل بدأ التضخم بالعودة ؟

11:18 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الإثنين، عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الأردن بنسبة 1.97% خلال الثلث الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. اضافة اعلان





وقالت الدائرة إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 112.39 نقطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 110.21 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.



وعلى الصعيد الشهري، سجلت أسعار المستهلك لشهر نيسان 2025 ارتفاعًا بنسبة 1.83% مقارنة مع نيسان 2024، حيث بلغ الرقم القياسي للشهر الحالي 112.53 نقطة مقابل 110.50 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي. كما شهد المؤشر ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.09% مقارنة مع شهر آذار 2025 الذي سجّل 112.43 نقطة.



وأوضحت الإحصاءات العامة أن الارتفاع في الأسعار تركز في عدة مجموعات سلعية، من أبرزها:



الأمتعة الشخصية بنسبة 19.01%

التبغ والسجائر بنسبة 12.65%

الشاي والبن والكاكاو بنسبة 5.73%

الفواكه والمكسرات بنسبة 5.52%

التوابل ومحسنات الطعام بنسبة 5.38%



أما خلال شهر نيسان مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فكانت الارتفاعات الأبرز في:



الأمتعة الشخصية بنسبة 21.94%

الفواكه والمكسرات بنسبة 15.17%

التبغ والسجائر بنسبة 12.55%

الشاي والبن والكاكاو بنسبة 9.32%

التوابل ومحسنات الطعام بنسبة 5.53%

مجموعات ساهمت في تخفيف الزيادة



في المقابل، أشارت الدائرة إلى أن بعض المجموعات السلعية ساهمت في الحد من ارتفاع المؤشر العام، ومنها:



الأدوات المنزلية بانخفاض بلغ 3.04%

الأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 2.71%

الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 1.91%

الأسماك ومنتجات البحر بنسبة 1.65%



وأظهرت مقارنة الأسعار بين شهري نيسان وآذار 2025 أن أبرز الارتفاعات جاءت في مجموعة الفواكه والمكسرات بنسبة 9.43%، تليها الأمتعة الشخصية بنسبة 5.68%، ثم الشاي والبن والكاكاو بنسبة 4.73%، إضافة إلى الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 1.07%، والصيانة المنزلية بنسبة 0.45%.



ودعت دائرة الإحصاءات العامة المهتمين إلى التواصل للحصول على مزيد من المعلومات، من خلال الاتصال على الرقم: 065300700 فرعي 1427 / 1415 (عادل الخليل / علي الرحامنة)