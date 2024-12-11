الأربعاء 2024-12-11 11:09 ص
 

ارتفاع جديد لأسعار الذهب في الأردن

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أرشيفية
الأربعاء، 11-12-2024 09:21 ص

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الأربعاء، 40 قرشا للغرام الواحد، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من الأردنيين 54.8 دينارا، مقابل 52.8 دينارا لجهة الشراء.

ووفق التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محال الصاغة 62.8 و48.6 دينارا على التوالي.

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وتاليا التسعيرة:

 


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gnews

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