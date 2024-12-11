ارتفاع جديد لأسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الأربعاء، 40 قرشا للغرام الواحد، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من الأردنيين 54.8 دينارا، مقابل 52.8 دينارا لجهة الشراء.



ووفق التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محال الصاغة 62.8 و48.6 دينارا على التوالي.

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وتاليا التسعيرة: