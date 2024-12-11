ارتفاع جديد لأسعار الذهب في الأردن

ووفق التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محال الصاغة 62.8 و48.6 دينارا على التوالي.
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